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ЕС выделит 900 млн евро на защиту полупроводниковых и квантовых разработок

ЕС выделит 900 млн евро на защиту полупроводниковых и квантовых разработок Евросоюз выделит 900 млн евро, чтобы предотвратить утечку квантовых разработок и полупроводниковых технологий за пределы объединения.
Финансы
28 октября 2024 г. 17:25
ЕС выделит 900 млн евро на защиту полупроводниковых и квантовых разработок

Евросоюз выделит 900 млн евро, чтобы предотвратить утечку квантовых разработок и полупроводниковых технологий за пределы объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило газета Politico.

По ее информации, Евросоюз создаст собственный фонд, чтобы стимулировать европейские компании не использовать иностранные инвестиции. Такой подход должен уберечь экономику объединения от технологических утечек и перехода стратегически важных компаний в руки иностранцев.

Новый фонд войдет в уже существующую программу "Фонда Европейского инновационного совета". Схема финансирования фонда рассчитана на три года, по 300 млн евро ежегодно. Компании смогут подать заявку на привлечение инвестиций в размере от 10 млн до 30 млн евро, что позволит Брюсселю получить долю в акциях технологических фирм.

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