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    ЕС выделил Азербайджану помощь в размере 13,5 млн евро

    Организация поддержит модернизацию учреждений, а также формирование нормативной и операционной среды

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз (ЕС) намерен поддерживать диверсификацию экономики посредством оказания помощи в финансовой, экономической и судебной областях в Азербайджане. В этих целях ЕС выделил Азербайджану средства в размере 13,5 млн евро.

    Об этом передает Report со ссылкой на распространенную организацией информацию.

    Финансирование будет направлено на повышение конкурентоспособности и расширение экспортных возможностей малого и среднего бизнеса, а также на улучшение бизнес-среды путем оказания помощи ключевым правительственным учреждениям.

    “Программа технического сотрудничества фонда ставит целью повышение конкурентоспособности и экспортных возможностей малого и среднего бизнеса, и, как следствие, стимулирование роста ненефтяного ВВП страны и создание новых рабочих мест. Она будет поддерживать модернизацию учреждений, а также формирование нормативной и операционной среды”.

    В ЕС считают, что данная инициатива также представит альтернативные способы разрешения споров, которые будут способствовать улучшению бизнес-среды. Кроме того, ею непосредственно смогут воспользоваться граждане, в частности, уязвимые группы населения.

    Программа также будет способствовать повышению эффективности расходов и доходов основных финансовых институтов и госучреждений в Азербайджане: "Этот пакет двусторонней помощи подтверждает готовность ЕС и Азербайджана на развитие сотрудничества в определенных сферах и поддержит предстоящие обсуждения нового двустороннего соглашения".

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