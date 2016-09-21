ЕС выделил Азербайджану помощь в размере 13,5 млн евро

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз (ЕС) намерен поддерживать диверсификацию экономики посредством оказания помощи в финансовой, экономической и судебной областях в Азербайджане. В этих целях ЕС выделил Азербайджану средства в размере 13,5 млн евро.

Об этом передает Report со ссылкой на распространенную организацией информацию.

Финансирование будет направлено на повышение конкурентоспособности и расширение экспортных возможностей малого и среднего бизнеса, а также на улучшение бизнес-среды путем оказания помощи ключевым правительственным учреждениям.

“Программа технического сотрудничества фонда ставит целью повышение конкурентоспособности и экспортных возможностей малого и среднего бизнеса, и, как следствие, стимулирование роста ненефтяного ВВП страны и создание новых рабочих мест. Она будет поддерживать модернизацию учреждений, а также формирование нормативной и операционной среды”.

В ЕС считают, что данная инициатива также представит альтернативные способы разрешения споров, которые будут способствовать улучшению бизнес-среды. Кроме того, ею непосредственно смогут воспользоваться граждане, в частности, уязвимые группы населения.

Программа также будет способствовать повышению эффективности расходов и доходов основных финансовых институтов и госучреждений в Азербайджане: "Этот пакет двусторонней помощи подтверждает готовность ЕС и Азербайджана на развитие сотрудничества в определенных сферах и поддержит предстоящие обсуждения нового двустороннего соглашения".