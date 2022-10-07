О нас

ЕС разрешил выводить из-под блокировки активы некоторых подсанкционных лиц из РФ

ЕС разрешил выводить из-под блокировки активы некоторых подсанкционных лиц из РФ Евросоюз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам-членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц.
Финансы
7 октября 2022 г. 12:30
ЕС разрешил выводить из-под блокировки активы некоторых подсанкционных лиц из РФ

Евросоюз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам-членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в "Официальном журнале ЕС".

"Компетентные органы государств-членов могут принимать решение о выведении определенных активов или экономических ресурсов из-под блокировки, которые принадлежат подсанкционному лицу 101 (Национальный расчетный депозитарий) на тех основаниях, которые данный орган посчитает необходимыми, а также убедившись, что данные средства необходимы для прекращения к 7 января 2023 года операционной деятельности, контрактов и других соглашений, заключенных до 3 июня 2023 года и как-либо связанных с данным лицом <...>", - указано в документе сообщества.

Кроме того, из-под санкций разрешается выводить активы, связанные с ПАО "КАМАЗ". В качестве обоснования для принятия подобного решения указывается "необходимость сворачивания к 31 декабря 2022 года совместных предприятий или сходных форм организации деловой активности, которые были учреждены до 16 марта 2022 года".

Государствам будет необходимо проинформировать других членов ЕС и Еврокомиссию о разблокировании данных активов в течение двух недель после принятия подобного решения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
6 октября 2022 г. 23:53
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
6 октября 2022 г. 23:52
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
6 октября 2022 г. 23:47
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана
6 октября 2022 г. 22:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi