ЕС разрешил выводить из-под блокировки активы некоторых подсанкционных лиц из РФ

Евросоюз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам-членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц.

Евросоюз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам-членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в "Официальном журнале ЕС".

"Компетентные органы государств-членов могут принимать решение о выведении определенных активов или экономических ресурсов из-под блокировки, которые принадлежат подсанкционному лицу 101 (Национальный расчетный депозитарий) на тех основаниях, которые данный орган посчитает необходимыми, а также убедившись, что данные средства необходимы для прекращения к 7 января 2023 года операционной деятельности, контрактов и других соглашений, заключенных до 3 июня 2023 года и как-либо связанных с данным лицом <...>", - указано в документе сообщества.

Кроме того, из-под санкций разрешается выводить активы, связанные с ПАО "КАМАЗ". В качестве обоснования для принятия подобного решения указывается "необходимость сворачивания к 31 декабря 2022 года совместных предприятий или сходных форм организации деловой активности, которые были учреждены до 16 марта 2022 года".

Государствам будет необходимо проинформировать других членов ЕС и Еврокомиссию о разблокировании данных активов в течение двух недель после принятия подобного решения.