ЕС представит план укрепления евро для защиты от санкций США

Инициативу по укреплению позиции евро впервые выдвинул бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Европейский союз (ЕС) во вторник обнародует план укрепления международной позиции евро, стремясь ослабить влияние американского доллара и защититься от финансовых рисков, включая санкции США.

Как передает Report, в плане Еврокомиссии будет изложено, как блок может усилить свою экономическую и финансовую устойчивость за счет укрепления евро, а также с помощью растущих рынков, следует из черновика документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Призывы к укреплению автономности блока нарастают на протяжении нескольких лет и стали особенно активными после того, как США ввели санкции в отношении Ирана, которые распространяются на европейские банки и компании, а также на граждан ЕС, сотрудничающих с исламской республикой.

Возможность США расширить международные санкции из-за влияния доллара "серьезно затрагивает способность ЕС и государств-членов блока продвигаться в реализации целей в области международной политики", следует из черновика.

Инициативу по укреплению позиции евро впервые выдвинул бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, призвавший принять меры для защиты экономик и валюты блока от волатильности в других регионах мира.

Согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), евро остается второй наиболее используемой валютой в мире после доллара. Между тем, несмотря на новый план, возможности ЕС с точки зрения политики или законодательных инициатив для существенного укрепления позиций евро в мире ограничены, отмечает Bloomberg.

В центре внимания ЕС будет завершение ключевых проектов, которые будут способствовать объединению банковского сектора и рынков капитала. Эти инициативы зачастую заходили в тупик из-за разногласий между властями стран блока.

Тем не менее Евросоюз полагает, что поддержку евро сможет оказать созданный блоком фонд помощи странам в восстановлении после рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение 750 млрд евро на субсидии и кредиты, при этом треть этих денежных средств должна быть направлена на проекты в области экологии.

"Продвижение устойчивого финансирования является возможностью для преобразования финансовых рынков ЕС в мировой центр "зеленого финансирования", что укрепит позицию евро в качестве основной валюты для устойчивых финансовых продуктов", - следует из черновика плана.

Около половины всех "зеленых" облигаций в 2019 году, включая те, что были выпущены за пределами ЕС, были номинированы в евро, отмечает Еврокомиссия. Как ожидается, этот показатель продолжит расти, так как Еврокомиссия планирует выпустить облигации на сумму более 250 млрд евро начиная с текущего года. Эти ценные бумаги предназначены для финансирования плана восстановления ЕС.