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Эльман Рустамов: В этом месяце увеличилась продажа валюты банкам

Эльман Рустамов: В этом месяце увеличилась продажа валюты банкам Как и в январе 2021 года, на аукционах Центрального банка Азербайджана в этом месяце выросли продажи.
Финансы
28 января 2022 г. 13:33
Эльман Рустамов: В этом месяце увеличилась продажа валюты банкам

Как и в январе 2021 года, на аукционах Центрального банка Азербайджана в этом месяце выросли продажи.

Как передает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов сообщил на пресс-конференции.

"Это связано с ростом расходов госбюджета в конце года, выпуском в обращение большего объема национальной валюты, поэтому в следующем месяце мы ожидаем роста спроса на иностранную валюту", - отметил он.

По словам Э.Рустамова, в середине года – 7-8 месяцев наблюдается профицит на валютном рынке: "Предложение превышает спрос, и ЦБА полностью удовлетворяет спрос на аукционах. При продаже валюты каждый банк заявляет свои потребности в наличной и безналичной валюте, то есть указывает, сколько средств он потратит на импорт и продажу на внутреннем рынке", - добавил он.

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Версия на английском языке Elman Rustamov: Sales of foreign currency to banks grew this month
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Bu ay banklara valyuta satışı artıb"

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