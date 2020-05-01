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Центробанк Азербайджана: Никакого поручения об ограничении оттока валюты нет

​Эльман Рустамов: Никакого поручения об ограничении оттока валюты нет

Центробанк Азербайджана (ЦБА) ожидает в этом году дефицита платежного баланса страны на уровне до 3% ВВП.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Эльман Рустамов сказал на пресс-конференции.

"В этом году мы ожидаем снижения как импортных, так и экспортных операций страны", - сказал он.

Главный банкир также прокомментировал слухи об ограничении вывода валюты из страны: "ЦБА рекомендовал коммерческим банкам отдавать предпочтение поддержке импорта социально значимых для страны товаров. Это в основном медицинские принадлежности и продукты питания. Нет никакого поручения об ограничении оттока валюты".

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