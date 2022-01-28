О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эльман Рустамов: Мы не ведем переговоры с ЦБ Турции по своп-сделке

Эльман Рустамов: Мы не ведем переговоры с ЦБ Турции по своп-сделке Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ведет переговоры с Центральным банком Турции (ТМБ) о своп-соглашении.
Финансы
28 января 2022 г. 12:39
Эльман Рустамов: Мы не ведем переговоры с ЦБ Турции по своп-сделке
Эльман Рустамов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ведет переговоры с Центральным банком Турции (ТМБ) о своп-соглашении.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

Напомним, что ранее в зарубежных СМИ была распространена информация о подписании двумя регуляторами своп-соглашения на сумму 1 млрд евро.

"Мы видели эту информацию. Мы ведем переговоры с ТМВ о создании механизма расчетов в национальной валюте, и стараемся устранить некоторые технические проблемы", - добавил главный банкир.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Türkiyə Mərkəzi Bankı ilə svop razılaşmasına dair danışıq aparmırıq"

Экслюзивные новости

Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Бакинская полиция объявила в розыск живущих в Европе блогера и журналиста
Бакинская полиция объявила в розыск живущих в Европе блогера и журналиста
27 января 2022 г. 14:41
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
26 января 2022 г. 17:38
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
26 января 2022 г. 13:41
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
26 января 2022 г. 13:00
Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
25 января 2022 г. 17:38
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi