Эльман Рустамов: Мы не ведем переговоры с ЦБ Турции по своп-сделке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ведет переговоры с Центральным банком Турции (ТМБ) о своп-соглашении.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ведет переговоры с Центральным банком Турции (ТМБ) о своп-соглашении.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

Напомним, что ранее в зарубежных СМИ была распространена информация о подписании двумя регуляторами своп-соглашения на сумму 1 млрд евро.

"Мы видели эту информацию. Мы ведем переговоры с ТМВ о создании механизма расчетов в национальной валюте, и стараемся устранить некоторые технические проблемы", - добавил главный банкир.