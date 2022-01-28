О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава ЦБА: И в текущем году курс маната будет стабильным

Глава ЦБА: И в текущем году курс маната будет стабильным «В Азербайджане наблюдается снижение в продажах валюты, думаю, что доверие населения к национальной валюте возросло».
Финансы
28 января 2022 г. 13:33
Глава ЦБА: И в текущем году курс маната будет стабильным

«В Азербайджане наблюдается снижение в продажах валюты, думаю, что доверие населения к национальной валюте возросло».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

Он отметил, что и в текущем году курс маната останется стабильным, сохранится его устойчивость.

В 2021 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил продажу валюты на сумму 6 млрд 688 млн долларов США. Это на 8,4% меньше, чем в 2020 году.

Только в декабре объем продаж валюты составил 989,1 млн долларов США, что на 55,1% больше, чем в декабре предыдущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA: Manat exchange rate to remain stable this year
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Cari ildə də manatın məzənnəsi sabit olacaq"

Другие новости из категории

Эльман Рустамов: Не видим угроз со стороны рынка криптовалют
Эльман Рустамов: Не видим угроз со стороны рынка криптовалют
28 января 2022 г. 13:48
Эльман Рустамов: В этом месяце увеличилась продажа валюты банкам
Эльман Рустамов: В этом месяце увеличилась продажа валюты банкам
28 января 2022 г. 13:33
В Азербайджане до конца этого года могут начать работать PayPal, Google Pay и SamsungPay
В Азербайджане до конца этого года могут начать работать PayPal, Google Pay и SamsungPay
28 января 2022 г. 13:32
Эльман Рустамов: Мы экономим больше валютных резервов
Эльман Рустамов: Мы экономим больше валютных резервов
28 января 2022 г. 13:23
Центробанк Азербайджана дал прогноз по инфляции в стране
Центробанк Азербайджана дал прогноз по инфляции в стране
28 января 2022 г. 12:52
Эльман Рустамов: Мы не ведем переговоры с ЦБ Турции по своп-сделке
Эльман Рустамов: Мы не ведем переговоры с ЦБ Турции по своп-сделке
28 января 2022 г. 12:39
Эльман Рустамов: Профицит счета текущих операций может достичь 10% ВВП
Эльман Рустамов: Профицит счета текущих операций может достичь 10% ВВП
28 января 2022 г. 12:38
Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
28 января 2022 г. 12:08
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2022)
28 января 2022 г. 09:34
Стоимость золота коррекционно выросла
Стоимость золота коррекционно выросла
28 января 2022 г. 09:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi