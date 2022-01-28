Глава ЦБА: И в текущем году курс маната будет стабильным

«В Азербайджане наблюдается снижение в продажах валюты, думаю, что доверие населения к национальной валюте возросло».

«В Азербайджане наблюдается снижение в продажах валюты, думаю, что доверие населения к национальной валюте возросло».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

Он отметил, что и в текущем году курс маната останется стабильным, сохранится его устойчивость.

В 2021 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил продажу валюты на сумму 6 млрд 688 млн долларов США. Это на 8,4% меньше, чем в 2020 году.

Только в декабре объем продаж валюты составил 989,1 млн долларов США, что на 55,1% больше, чем в декабре предыдущего года.