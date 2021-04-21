Электронный банкинг в Азербайджане: инфраструктура, недостатки и ожидания

В рамках Европейского союза существуют различные правовые документы, касающиеся внедрения надежных технологических решений и искусственного интеллекта

Переход на цифровизацию в финансовом и банковском секторах, применение новых технологических инструментов и преимуществ, а также электронизация сектора в Азербайджане в качестве одного из требований современного мира в целом являются будущими целями экономики.

Report обсудил с главным администратором по юридическим и комплаенс вопросам ОАО Unibank Афганом Бахышовым текущую ситуацию, инфраструктуру, проблемы цифровизации в банковском секторе страны, работу, проводимую в этом направлении, и перспективы:

- Насколько государство и банки заинтересованы в переходе на электронный банкинг в Азербайджане?

- Сегодня у нас одним из приоритетных направлений является переход на цифровизацию в финансовых и банковских услугах. Основной целью здесь является предоставление услуг населению с использованием новейших современных технологических разработок. Государство знает, что с расширением цифровизации финансовые услуги станут более доступными как для физических лиц, так и для бизнеса. Особенно в условиях пандемии потребность людей в этой сфере возросла. Люди хотят получать финансовые услуги, не выходя из дома, или через мобильный телефон. При этом услуги для гражданина более быстрые, прозрачные и удобные. Для банков внедрение цифровизации также увеличивает доходность. Потому что в результате оказания различных современных услуг появляется больше клиентской базы.

- Как сегодня можно оценить скорость перехода банков к цифровой трансформации?

- Цифровизация сама по себе является переходным этапом. Это процесс изменения бизнес-модели. Люди предпочитают переход от hard copy, физической документации и других вопросов к внедрению ИТ-решений. Цифровая трансформация заключается в том, что каждая деятельность может быть полностью оцифрована, построена на IT-технологиях, и целью государства является переход к этому.

После начавшегося в США и распространившегося по всему миру финансового кризиса в 2007-2009 гг, а также девальвации в нашей стране обеспечение возрождения банковской системы, повышение доверия и другие вопросы еще больше усилили потребность в цифровой трансформации банковской системы. В банках, особенно в последнее время, наблюдается ускорение, связанное с переходом на цифровизацию, так как доступ новых ИТ-решений к финансовым услугам и их внедрение в сферу услуг в целом показали, насколько может быть увеличена доходность за счет использования этих технологий. Но также следует учитывать, что цифровизация требует значительных инвестиций и профессионального человеческого капитала. В соответствии с этими факторами и бизнес-стратегией банков цифровые технологии также применяются в разных масштабах. Некоторые банки могут быть более продвинутыми в цифровом плане, а другие - немного отставать от процесса.

- Как можно оценить шаги, предпринимаемые государством в связи с переходом на цифровизацию банковской системы?

- И в политику государства входит четкая стратегия по переходу на цифровизацию. С этой точки зрения, например, была подготовлена Стратегическая дорожная карта по развитию телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике, примененная в 2016 году, а затем Стратегическая дорожная карта по развитию финансовых услуг. В 2018-2020 годах в Азербайджане существовала Государственная программа по расширению цифровых платежей. Все это направлено, в частности, на развитие инфраструктуры платежных систем.

Одним из важных документов для банковского сектора стало решение Конституционного суда от 12 августа 2020 года, в котором разъяснены определенные моменты как для банков, так и клиентов. Аналоговая подпись стала альтернативой подписи между сторонами. До этого времени подписание всех документов у нас осуществлялось, как правило, либо физической подписью в присутствии физического лица, либо электронной подписью физического лица. В других случаях возникали проблемы из-за неясных возможностей и масштабов применения документа в той или иной форме. Конституционный суд внес полную ясность в вопрос, что даже первый договор стороны могут заключить с помощью аналоговой подписи. Это открывает большие новые возможности для клиентов и банков, а также является очень важным толчком к переходу на цифровизацию. Банки уже проводят адаптацию к этому своих систем.

- Ранее Центральным банком были разработаны правила по открытию удаленного банковского счета...

- Да, в 2019 году принят "Порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов", включающий разделы, связанные с удаленным открытием банковского счета. Таким образом, физические лица могут открывать банковские счета с использованием электронной подписи и с идентификацией через видеосвязь или только с помощью видеосвязи или соответствующих информационных ресурсов, или проводить операции с определенными ограничениями, на общую сумму 6 000 манатов в год или в пределах 500 манатов. Я думаю, что в нынешних условиях, когда усиливается переход на цифровизацию и появляются новые решения, можно пересмотреть увеличение этих лимитов при условии управления денежными рисками и определения соответствующих технических требований.

Одним из важных моментов является то, что подготовка законопроекта о платежных системах уже близится к завершению. Принятие этого проекта также будет иметь очень важное значение в цифровизации. Потому что проект давно отработан и усовершенствован в соответствии с современными подходами, с участием международных экспертов. В проекте будут такие новшества, как электронная подпись. Этот проект, наряду с различными требованиями к поставщикам платежных услуг, принесет с собой множество дополнительных новшеств, в том числе "песочницу" (правовая база для внедрения временного подхода), что окажет влияние на расширение банковских услуг на рынке.

- Какие моменты необходимо учитывать на переходном этапе на цифровую банковскую систему?

- Существует ряд моментов, которые должны учитывать как надзорные органы, так и банки. Например, расширение новых технологических решений определенно окажет положительное влияние на бизнес-модель банков. Эти воздействия должны быть предварительно оценены, будут ли они положительными или отрицательными. Некоторые крупные компании уже становятся участниками рынка финансовых услуг. Например, сотовые операторы. Раньше они не участвовали в оказании финансовых услуг, а теперь участвуют. В результате передачи информации и внедрения аналоговой подписи они неизбежно становятся участниками рынка. Сегодня из-за требований законодательства о передаче какой-либо информации банки не могут пользоваться рядом услуг. Однако в будущем не исключено присутствие скоринговых компаний в Азербайджане. Скоринговая компания будучи третьей стороной, может предложить вам скоринг с новым подходом взамен переданной вами информации. Не исключено, что эти услуги также будут внедрены в будущем. Или же ожидается участие в этих процессах каких-то новых участников. Например, могут быть возможности хранения каких-то данных не в банках, а у доверенного третьего лица (субъекта). Это будущие новшества. Следует обязательно учитывать, как будут регулироваться вопросы, вытекающие из них. Внедрение ИТ-решений увеличивает новые кибер-и финансовые риски. Регулированию этих рисков также следует уделить особое внимание.

Также следует учитывать, что по мере расширения услуг, как для банков, так и для надзорного органа, увеличивается и база данных. Возможности анализа данных увеличиваются. Важно сформировать системы, основанные на современных ИТ-решениях, которые могут выполнять этот анализ. При формировании новых ресурсов следует учитывать, что не только ИТ-специалисты, которые существуют сегодня в банковском секторе, но и специалисты по рискам, специалисты по бизнесу не обладают соответствующими знаниями. Положительное влияние на формирование экспертной базы окажет расширение спектра дисциплин, связанных с новыми технологическими решениями в сфере образования, расширение практики в учебных заведениях, привлечение банков к сотрудничеству с образовательными учреждениями. Также целесообразно расширение просветительских мероприятий по защите прав потребителей и использованию новых технологических решений.

- Какие еще новшества мы можем перенять из мирового опыта в этой области?

- Лучше всего в части перехода к новым технологическим решениям применить опыт "песочницы" из мировой практики. Второй вопрос заключается в расширении регулирования на основе принципов. В настоящее время у нас применяется больше регулирование на основе правил. Но регулирование на основе принципов позволяет иметь несколько иной подход с точки зрения полномочий, которые будут переданы надзорному органу, и расширить возможности его деятельности.

В рамках Европейского союза существуют различные правовые документы, касающиеся внедрения надежных технологических решений и искусственного интеллекта. Одним из них является руководство Европейского центрального банка по искусственному интеллекту, в котором отражены критерии самых современных подходов, включая этику и устойчивость. Любой банк, прежде чем внедрить какое-либо новшество, может оценить его соответствие этим критериям. Было бы хорошо, если бы такой документ был подготовлен и у нас.