В России электронные устройства для курения хотят обложить акцизом

Минфин России предлагает установить акциз с 2020 года на электронные устройства для курения.

Как передает Report со ссылкой на «Коммерсантъ», на одно такое устройство ставка налога составит 50 рублей.

Участники рынка опасаются возвращения потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, так как покупателям придется платить дважды — при покупке и стиков или жидкости, и самих устройств.

Ранее сообщалось, что власти США ограничат продажу вейпов - электронных сигарет с ароматическими добавками. Как отмечается, в первую очередь с продаж снимут вейпы со вкусом табака, мяты и ментола, которые наиболее часто употребляют американские школьники.