Эльман Рустамов: Валютные резервы Азербайджана будут увеличиваться до конца года

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Валютные резервы Азербайджана будут увеличиваться до конца года".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на сегодняшней пресс-конференции.

"На фоне улучшения показателей внешнего сектора поддерживался баланс на внутреннем валютном рынке, и стратегические валютные резервы страны достигли 45 млрд долларов. Позитивные тенденции сохранятся до конца года", - добавил он.