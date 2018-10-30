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    Эльман Рустамов: Валютные резервы Азербайджана будут увеличиваться до конца года

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Валютные резервы Азербайджана будут увеличиваться до конца года".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на сегодняшней пресс-конференции.

    "На фоне улучшения показателей внешнего сектора поддерживался баланс на внутреннем валютном рынке, и стратегические валютные резервы страны достигли 45 млрд долларов. Позитивные тенденции сохранятся до конца года", - добавил он.

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