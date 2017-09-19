Эльман Рустамов: В 1-м полугодии этого года образовался профицит платежного баланса Азербайджана около 2,5% ВВП

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ За короткое время национальная экономика выросла более чем втрое.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов (ЦБА).

По словам его председателя, в последние годы уровень бедности в стране сократился в 10 раз.

"За последние 8 месяцев этого года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 12%. В 1-м полугодии этого года образовался профицит платежного баланса Азербайджана в размере около 2,5% ВВП", - сказал председатель ЦБА.

Э. Рустамов также отметил, что Всемирный банк на сегодняшний день выделил 3,5 млрд долларов на более 50 проектов в Азербайджане. В настоящее время в стране реализуется 10 активных проектов организации стоимостью более 1,1 млрд долларов".

По его словам, Азербайджан успешно сотрудничает с входящей в группу Всемирного банка Международной финансовой корпорацией (IFC): "В результате этого IFC выделила Азербайджану помощь в размере 0,5 млрд долларов".