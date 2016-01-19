​Эльман Рустамов: Сегодня нет серьезных причин для беспокойства

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Распространяемая информация о резком росте официального курса доллара до отметки 2 маната безосновательна".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса: "У нас имеется около 40 млрд. долларов. Этих средств достаточно для маневров. Поэтому мы должны осторожно обращаться со стратегическими запасами".

"Мы видим положение стран, имеющих задолженности. Они не могут сохранить свою государственную независимость. Мы 3 месяца покупали валюту на рынке. Падение цен на нефть с июня обострило ситуацию. Говорят, мы потеряли время. Однако мы видели, что стабилизация курса маната невозможна. Поэтому мы вынуждены были перейти к политике "плавающего курса". Экономика должна адаптироваться к ценам на нефть", - отметил председатель ЦБА.

"Нам также поручено управлять курсом маната, используя средства Госнефтефонда. Курс маната в значительной мере зависит от внешних факторов, колебаний цен на нефть, девальвация в странах-партнерах вынуждает нас учитывать все эти факторы", - добавил Э.Рустамов.

Главный банкир отметил, что уже ликвидировано свыше 200 пунктов обмена валют: "Мы обеспечиваем рынок достаточным количеством валюты. На вчерашнем аукционе часть валюты осталась непроданной. Прозрачность процесса обеспечивается посредством электронного аукциона. Я призываю граждан к спокойствию. Сегодня нет серьезных причин для беспокойства. Основной задачей является стабилизация экономики вокруг цен в пределах 25-30 долларов/баррель. Налоговая, бюджетная и таможенная сфера должны служить этой политике".