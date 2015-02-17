Эльман Рустамов: Никаких предпосылок для долгосрочного ослабления курса маната нет

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Никаких фундаментальных причин для долгосрочного ослабления курса маната не существует.

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу AzTV сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Он привлек внимание к тому факту, что на сегодняшний день на мировых финансовых рынках курс евро по отношению к американской валюте падает: "Курс маната четко привязан к доллару, и посему изменение паритета американской валюты к евро сказывается и на нашей национальной валюте. Тем самым манат начинает дорожать по отношению к евро".

По словам главы Центробанка, в целом режим курса маната является плавающим. "Мы завязаны на долларе, который в свою очередь также имеет плавающий режим по отношению к другим валютам. Вся эта цепочка приводит к тому, что евро теряет по отношению к манату", - отметил Э. Рустамов, напомнив, что Европа является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и, как результат, подобное положение может сказаться на экономических перспективах республики.

Э. Рустамов указал, что в подобной ситуации назрела необходимость снижения зависимости маната от доллара США: "Поэтому мы восстановили евро. Однако в общей корзине доля евро не так высока. Бивалютная корзина позволяет нам проводить более гибкую валютную политику. Фундаментальных причин для ослабления маната нет".

Он также отметил, что переход на бивалютную корзину при определении курса маната не является финансовым новшеством: "Хочу напомнить, что в 2008-2011 года при формировании курса национальной валюты Азербайджана также использовалась бивалютная корзина".

"В тот период данный шаг был предпринят в условиях высоких цен на нефть, и был связан с необходимостью балансирования. Имело место серьезное давление в сторону укрепления курса маната. Манат дорожал по отношению к доллару. Если бы мы в тот период не отказались бы от евро, то курс маната был бы выше сегодняшнего. Хотя в этом есть свои плюсы (снижение инфляции), однако в итоге имело место негативное воздействие на экспортный потенциал страны", - сказал далее Э. Рустамов.

Вместе с тем глава Центробанка Азербайджана подчеркнул, что в нашей стране нет никаких причин для девальвации национальной валюты.