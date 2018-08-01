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    Эльман Рустамов: Недавнее решение Тарифного совета минимально отразится на инфляции

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 1 августа REPORT.AZ/ "Недавнее решение Тарифного совета о повышении платы за проезд на транспорте минимально отразится на инфляции". 

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.

    "Недавнее решение Тарифного совета о повышении платы за проезд на транспорте незначительно скажется на инфляции, но мы не думаем, что оно будет способствовать выходу инфляции за пределы целевого коридора (6-8%). Воздействие будет минимальным".

    Он отметил, что основным фактором инфляции являлась курсовая стабильность:

    "Мы добились стабилизации инфляции после стабилизации курсовых ожиданий. Мы также добились оптимального формирования денежной массы. Это сыграло важную роль в управлении инфляцией".

    По словам Рустамова, смягчение учетной ставки направлено на смягчение монетарных условий и возобновление кредитной активности: 

    "Сигнал для финансового сектора заключается в том, что это влияет на формирование процентных ставок по кредитам и вкладам. Смягчение монетарных условий играет важную роль в формировании макроэкономической стабильности".

    Он отметил, что сохранение инфляции в целевом диапазоне к концу 2018 года будет зависеть от баланса рисков: 

    "Достижение целевой инфляции зависит от изменения цен, в частности, цен товаров, регулируемых государством".

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