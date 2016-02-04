​Эльман Рустамов: Функция обеспечения финансовой стабильности Центробанка не ликвидирована

Баку. 4 февраля. REPORT. AZ/ "Создание Палаты по контролю за финансовыми рынками является положительным шагом".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Центрального банка Эльман Рустамов.

По его словам, до сих пор в Азербайджане действовали несколько структур, занимавшихся контролем финансовых рынков: "Данную функцию выполняли Госкомитет по ценным бумагам, Государственная служба страхового надзора министерства финансов и Служба финансового мониторинга при Центробанке.

На данную консолидацию решились, опираясь на международный опыт. Создание Палаты по контролю за финансовыми рынками позволит перейти к режиму единой политики и единых стандартов регулирования на финансовых рынках".

Э.Рустамов подчеркнул, что в этом направлении также упростится процесс осуществления Центробанком своих функций: "Функция обеспечения финансовой стабильности Центробанка не ликвидирована и остается в прежней форме. Мы приложим совместные усилия для создания финансовой стабильности".