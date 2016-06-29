​Экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана сократился на 40%

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года объем ненефтяного экспорта из Азербайджана достиг 334,7 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на официальную статистику, это на 39,5% меньше, чем в январе-апреле 2015 года. Отметим, что в 2015 году наблюдался рост на 34,8% по сравнению с 2014 годом.

За этот период удельный вес ненефтяного экспорта в общей структуре экспорта незначительно снизился – с 13,97% до 13,66%.

В апреле стоимость экспортируемой продукции выросла в месячном сравнении на 5,4%, цен на продукты, экспортируемые в страны СНГ, на 1,7%, в другие страны – на 5,9%.

В то же время, импортируемая в апреле продукция подорожала в месячном сравнении на 0,2%, продукция, импортируемая из стран СНГ – на 1,9%, из других стран - подешевела на 0,3%.