​Эксперты: Рецессия российской экономики продлится около двух лет

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Рецессия российской экономики продлится до 2017 года. По мнению экспертов отдела экономических исследований Moody's Analytics рейтингового агентства Moody's, Россия вступила в рецессию в первом квартале и эта ситуация может продлиться около двух лет.

Отметим, что во втором квартале ВВП России сократился свыше прогнозируемого (4,4%) на 4,6%. При этом за предыдущие три месяца спад составил 2,2%. Аналитики Capital Economics Ltd. считают, что в третьем квартале падение ускорится до 6,3%, тогда как эксперты финансовой группы HSBC Holdings Plc прогнозируют, что наибольшее сокращение ВВП надо ожидать в последнем квартале этого года.

Как сообщает Report, экономист находящегося в Вашингтоне инвестиционного фонда IHS Global Insight Чарльз Мовит предсказывает, что страна может перейти к экономическому росту только в 2017 году. Так, снижение цен на нефть усиливает давление на рубль и ускоряет инфляцию. В итоге потребители оказываются в затруднительном положении. При сохранении текущих цен на нефть, российскую экономику ждут как минимум два года рецессии.

Стоит отметить, что в июле инфляция составила 15,6% по сравнению с прошлым годом. Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 10,8% к концу года.

Ведущий экономист HSBC по России Александр Морозов считает, что резкое падение цен на нефть угрожает финансовой стабильности.

По словам Владимира Миклашевского, стратега Danske Bank A/S в Хельсинки, валютные корректировки помогают экономике России поглощать удары, поступающие из-за рубежа: "Если центральный банк допустит ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть, то это позволит лучше защитить экономику от нефтяного шока. В долгосрочной перспективе нынешние цены на нефть благоприятно скажутся на российской экономике, так как наконец-то может начаться долгожданная диверсификация".