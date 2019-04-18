Эксперты считают процесс ликвидации азербайджанских банков неудовлетворительным - МНЕНИЕ

Процесс ликвидации 12 банков, лицензия которых была аннулирована Центробанком Азербайджана и Палатой надзора за финансовыми рынками в 2012-2017 годах, продолжается под контролем Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

Как сообщает Report, это Royal Bank, Bank of Azerbaijan, Ganja Bank, United Credit Bank, Кавказский банк развития, Atra Bank, Texnika Bank, Deka Bank, Kredo Bank, Zamin Bank, Demir Bank и Bank Standard.

Тем не менее, эксперты не считают процесс ликвидации банков удовлетворительным.

Председатель Кредиторского комитета Bank Standard, юрист Акрам Гасанов обвинил ADIF в неэффективной деятельности в вопросе ликвидации банков.

"В этих банках остались миллиарды манатов средств населения и компаний. ADIF должен продать движимое и недвижимое имущество банков, обеспечить своевременное погашение кредитов, и после выплаты компенсаций вкладчикам пропорционально разделить оставшиеся средства между кредиторами. Однако Фонд серьезно не занимается этими вопросами. К примеру, недвижимость не продается. Возможно, здесь есть чьи-то коррупционные интересы, они хотят передать эту собственность близким людям по низким ценам. Есть также серьезные проблемы с погашением кредитов. Фонд скрывает от кредиторов процесс возврата денег, не информирует вкладчиков о должниках, исках в суд в отношении должников и принятых решениях", - сказал он.

Акрам Гасанов, юрист, председатель Кредиторского комитета Bank Standard Фонд скрывает от кредиторов процесс возврата денег, не информирует вкладчиков о должниках, исках в суд в отношении должников и принятых решениях.

По мнению А.Гасанова, следует предпринять категоричные шаги в отношении лиц, которые взяли большие кредиты в ныне закрытых банках и не желают их возвращать: "В Международном банке Азербайджана значительное число лиц привлечено к уголовной ответственности за незаконно выданные кредиты, а в Bank Standard арестован только один человек, и тот глава сети магазинов "Чудо Печка". Хотя многие причастны к банкротству банка, как клиенты, так и лица, ранее занимавшие руководящие должности в Bank Standard. Ни один из них не привлечен к ответственности".

Аналитик Центра экономического и социального развития Рашад Гасанов рассказал Report, что в некоторых закрытых банках существует большая разница между обнародованными общественности активами и обязательствами. Это не позволяет физическим и юридическим лицам вернуть свои деньги: "В частности, Bank Standard и DemirBank не имеют достаточных резервов для выполнения своих обязательств перед кредиторами".

Рашад Гасанов, Аналитик Центра экономического и социального развития Некоторые вкладчики, используя свои связи, получают деньги раньше других. Не существует нормального механизма обеспечения общественного контроля в этом направлении.

Помимо этого, по его словам, нарушения закона отмечаются в отношении незастрахованных вкладчиков: "Согласно закону, в первую очередь, за счет активов банка выполняются обязательства перед государством. Незастрахованным вкладчикам возвращают деньги только в случае, если остаются лишние средства, Наблюдения показывают, что некоторые вкладчики, используя свои связи, получают деньги раньше других. К сожалению, не существует нормального механизма обеспечения общественного контроля в этом направлении, и мы не можем полностью контролировать процесс ликвидации. В деятельности ADIF есть недочеты, управление в Фонде не является прозрачным, что нашло отражение в заключении Счетной палаты. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность управления, иначе невозможно избежать недочетов, и все обвинения, естественно, будут направлены против ADIF".