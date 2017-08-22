Эксперты предсказали, кто наиболее пострадает в торговой войне США с Китаем

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ От торговой войны между США и Китаем в первую очередь пострадает Пекин. На экспортно ориентированные отрасли США и других развитых экономик, являющихся крупнейшими торговыми партнерами КНР, она не окажет ощутимого воздействия. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, к такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра The Conference Board, проанализировав торговую статистику.

США и ЕС - два крупнейших торговых партнера Китая. Экспорт в КНР их продукции с добавленной стоимостью составляет приблизительно 0,7 и 1,6% от их ВВП соответственно. Экспорт же продукции с добавленной стоимостью из Китая в США составляет около 3% от китайского ВВП - свидетельство того, что возможные потери Пекина от торгового противостояния с Вашингтоном более значительны, заключают эксперты The Conference Board.

"Торговая война между США и Китаем, как следует из торговой статистики, вряд ли станет ощутимой угрозой для американской экономики. Однако она может задеть другие важные сферы американо-китайского взаимодействия, которые вызовут достаточно болезненные последствия для США. Спад в торговле также сразу скажется на потребителях посредством инфляции", - отмечает старший экономист The Conference Board Эрик Лунд.

Отметим, что на прошлой неделе Стив Бэннон, занимавший пост главного стратега Белого дома, сказал в интервью журналу American Prospect, что они находятся в состоянии экономической войны с Китаем: "Через 25 или 30 лет только один из нас будет гегемоном, и это будут они, если мы продолжим идти нынешним путем". Напомним, что в 2016 году торговый дефицит между США и Китаем составил 347 млрд долларов, что равно 69,3% общего дефицита (500,6 млрд долларов) страны.