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Эксперт: Ненефтяной сектор становится локомотивом роста экономики Азербайджана

Эксперт: Ненефтяной сектор становится локомотивом роста экономики Азербайджана Несмотря на влияние пандемии коронавируса (COVID-19), 2021 год стал успешным для экономики Азербайджана, ВВП вырос на 5,6%.
Финансы
17 января 2022 г. 11:35
Эксперт: Ненефтяной сектор становится локомотивом роста экономики Азербайджана

Несмотря на влияние пандемии коронавируса (COVID-19), 2021 год стал успешным для экономики Азербайджана, ВВП вырос на 5,6%.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, экономист-эксперт Вугар Байрамов.

"Учитывая, что в первые месяцы прошлого года были введены жесткие карантинные меры, это довольно серьезный экономический рост. Одним из наиболее важных моментов в 2021 году является то, что экономический рост произошел за счет ненефтяного сектора (+ 7,2 %). Это превышает процент от общего экономического роста по стране и свидетельствует о том, что ненефтяной сектор становится локомотивом роста экономики, что очень важно с точки зрения устойчивости экономического развития", - отметил он.

По словам экономиста, прошлогодние экономические реформы позволили увеличить доходы бюджета: "Увеличение поступлений в государственный бюджет в 2021 году из ненефтяного сектора привело к экономии на трансфертах Госнефтефонда. Восстановление темпов экономического роста также позволило сделать оптимистичные прогнозы на 2022 год".

В.Байрамов также отметил успешность шагов, предпринятых для либерализации экономики в стране: "Контроль за пандемией, достижение экономического роста в реальном секторе, несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию, и прогноз ООН о росте экономики Азербайджана на 4% на 2022 год свидетельствует о том, что Азербайджан вошел в фазу устойчивого экономического роста. Это дает основание говорить о том, что реформы, проводимые в связи с развитием ненефтяного сектора и либерализацией экономики в целом, позволили достичь большего экономического роста, чем прогнозировалось".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: “Qeyri-neft sektoru iqtisadi artımın lokomotivinə çevrilir”

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