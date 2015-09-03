​Эксперт: Центробанк Азербайджана должен начать мягкую девальвацию

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ежемесячно должен снижать стоимость национальной валюты на 3-4%, чтобы избежать резкой девальвации в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт-экономист Самир Алиев.

По мнению С.Алиева, информация об оттоке валюты во время девальвации не отражает реальность: "Хотя в период прошлой девальвации Центробанк хотел провести мягкую девальвацию, это стало возможным только в первые несколько дней. Вслед за этим оказываемое давление вынудило их пойти на другие шаги. Проведенное нами исследование показывает, что население имеет всего лишь несколько десятков тысяч в валюте. С другой стороны, следует учесть, что большинство государственных структур взяло иностранные кредиты и возвращать их надо в долларах".

Отметив рискованность перехода ЦБА к политике плавающего курса, экономист сообщил, что Центробанк только в августе потратил свыше 1 млрд. долларов на сохранение стабильного курса маната: "Если будет внедрен плавающий курс, увеличится риск подорожания 1 доллара до 2-3 манатов. С этой позиции я считаю нормальным, что правительство пока не идет на этот шаг".

С.Алиев также отметил, что сокращение работников ожидается в основном в строительном секторе и других сферах, где используется наемная рабочая сила: "Для сокращения дефицита бюджета необходимо сократить инвестиционные расходы. Подобный шаг был предпринят в 2009 году. Это может привести к сокращениям в финансируемых из бюджета строительных компаниях, а также сферах, где используется наемная рабочая сила. Исследования показывают, что 70% наемной рабочей силы трудится в бюджетных организациях и государственном секторе. В будущем сокращение в этих сферах неизбежно".