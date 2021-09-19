Эксперт: Биткоин в ближайшее время может резко подорожать

Стоимость биткоина серьезно вырастет, если сможет зафиксироваться на отметке 49 тыс. долларов США

Стоимость биткоина серьезно вырастет, если сможет зафиксироваться на отметке 49 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сказал главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

По его словам, это связано с тем, что на этой отметке находится скопление стоп-приказов продавцов.

"Рынок сейчас находится в состоянии, когда нет значимых негативных новостей, однако есть ощущение, что биткоин все-таки становится платежным средством, и, если Сальвадор решился признать его таковым, то можно ожидать серии признаний в ряде других стран", - сказал он.

Эксперт считает, что в ближайшее время коррекции биткоина не будет.

"Оттолкнувшись от уровня 43 400 долларов США, он подрос до 48 500 долларов США, чуть скорректировался, и, поскольку теперь он находится выше 200-дневной скользящей средней, то рекомендовать можно только покупки", — добавил А.Антонов.

Отметим, что по состоянию на 11:30 по бакинскому времени, стоимость биткоина составляла 48 012,09 долларов США. За неделю криптовалюта подорожала на 6,33%.