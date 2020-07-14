О нас
Report Georgia

Экс-супруга Безоса на несколько часов стала самой богатой женщиной планеты

Экс-супруга Безоса на несколько часов стала самой богатой женщиной планеты Состояние бывшей жены главы Amazon вечером 13 июля оценивалось в более чем 65 млрд долларов США
Финансы
14 июля 2020 г. 09:52
Экс-супруга Безоса на несколько часов стала самой богатой женщиной планеты

Экс-супруга гендиректора Amazon Джеффа Безоса Маккензи вечером в понедельник, 13 июля, на пару часов стала самой богатой женщиной в мире.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные Forbes.

Так, ее состояние оценивалось в 65,2 млрд долларов США. Утром во вторник, 14 июля, лидерство вернула себе внучка основателя L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер с 64,8 млрд долларами, когда состояние Безос снизилось до 60,8 млрд долларов США.

В 2019 году после развода с Безосом Маккензи получила 25% акций компании бывшего мужа. Состояния Безоса и его бывшей жены растут благодаря подорожанию акций Amazon.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020)
Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020)
14 июля 2020 г. 09:59
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2020)
14 июля 2020 г. 09:55
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился
13 июля 2020 г. 15:15
Курсы валют Центробанка Азербайджана (13.07.2020)
Курсы валют Центробанка Азербайджана (13.07.2020)
13 июля 2020 г. 10:17
ЦБ Азербайджана о выплате компенсаций по незастрахованным вкладам
ЦБ Азербайджана о выплате компенсаций по незастрахованным вкладам
11 июля 2020 г. 15:08
В Баку установлены дезинфекторы у банкоматов
ФотоВ Баку установлены дезинфекторы у банкоматов
11 июля 2020 г. 14:13
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.07.2020)
11 июля 2020 г. 10:22
В США объявлено о 25-процентных пошлинах на товары из Франции
В США объявлено о 25-процентных пошлинах на товары из Франции
11 июля 2020 г. 02:25
МВФ: госдолг в 2020 году достигнет рекордного уровня в 101,5% мирового ВВП
МВФ: госдолг в 2020 году достигнет рекордного уровня в 101,5% мирового ВВП
10 июля 2020 г. 18:08
Вюсал Гасымлы: Государство выделит субсидии и гарантии на кредитный портфель
Вюсал Гасымлы: Государство выделит субсидии и гарантии на кредитный портфель
10 июля 2020 г. 16:42

Последние новости

10:12
В Казахстане продлили ограничительные меры из-за СOVID-19 В регионе
10:01
В Грузии число заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче человек В регионе
09:59
Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020) Финансы
09:55
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2020) Финансы
09:52
Экс-супруга Безоса на несколько часов стала самой богатой женщиной планеты Финансы
09:51
Глава МИД Кыргызстана переболел коронавирусом В регионе
09:42
Боррель призвал Армению и Азербайджан к прямым переговорам Нагорно-карабахский конфликт
09:40
В Узбекистане зафиксирован антирекорд по числу заразившихся COVID-19 В регионе
09:40
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
09:22
Помощник президента Азербайджана: Атака Армении готовилась заранее Нагорно-карабахский конфликт
09:21
Минобороны: Армяне вновь обстреляли две деревни Товуза Нагорно-карабахский конфликт
08:53
Ученые назвали новый фактор риска заболеваемости коронавирусом Другие страны
08:18
Чикагский марафон отменен во второй раз в истории  Индивидуальные
07:55
В США приступили к выпуску вакцины от коронавируса Другие страны
07:33
На конференции во Франции подняли тему карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента