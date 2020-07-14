Экс-супруга Безоса на несколько часов стала самой богатой женщиной планеты

Состояние бывшей жены главы Amazon вечером 13 июля оценивалось в более чем 65 млрд долларов США

Экс-супруга гендиректора Amazon Джеффа Безоса Маккензи вечером в понедельник, 13 июля, на пару часов стала самой богатой женщиной в мире.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные Forbes.

Так, ее состояние оценивалось в 65,2 млрд долларов США. Утром во вторник, 14 июля, лидерство вернула себе внучка основателя L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер с 64,8 млрд долларами, когда состояние Безос снизилось до 60,8 млрд долларов США.

В 2019 году после развода с Безосом Маккензи получила 25% акций компании бывшего мужа. Состояния Безоса и его бывшей жены растут благодаря подорожанию акций Amazon.