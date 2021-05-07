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Экономика Японии из-за режима ЧС потеряла 9,2 млрд долларов

Экономика Японии из-за режима ЧС потеряла 9,2 млрд долларов Действие режима ЧС в трех префектурах и продление его в Токио и других районах приведет к потерям в 5,5 млрд долларов
Финансы
7 мая 2021 г. 20:13
Экономика Японии из-за режима ЧС потеряла 9,2 млрд долларов

Продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС), о котором власти Японии объявили в пятницу, приведет к увеличению экономических потерь страны до 1 трлн иен (около 9,2 млрд долларов США по текущему курсу).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Кyodo со ссылкой на данные инвестиционной банковской компании Mizuho Securities.

Специалисты компании подчитали, что распространение действия режима ЧС на три префектуры и продление его в Токио и других районах приведет к дополнительным потерям в размере 600 млрд иен (5,5 млрд долларов США). Изначально урон от режима ЧС оценивался в 400 млрд иен (3,7 млрд долларов СЩА).

Из-за ухудшения эпидемической ситуации правительство Японии в пятницу приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также распространить его с 12 мая до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. 5 мая в стране было зафиксировано максимальное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии - 1 114. Общее число случаев инфицирования в Японии превысило 628 тыс., более 10,7 тыс. человек умерли.

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