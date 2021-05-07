Экономика Японии из-за режима ЧС потеряла 9,2 млрд долларов

Продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС), о котором власти Японии объявили в пятницу, приведет к увеличению экономических потерь страны до 1 трлн иен (около 9,2 млрд долларов США по текущему курсу).
Как передает Report, об этом сообщило агентство
Специалисты компании подчитали, что распространение действия режима ЧС на три префектуры и продление его в Токио и других районах приведет к дополнительным потерям в размере 600 млрд иен (5,5 млрд долларов США). Изначально урон от режима ЧС оценивался в 400 млрд иен (3,7 млрд долларов СЩА).
Из-за ухудшения эпидемической ситуации правительство Японии в пятницу приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также распространить его с 12 мая до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. 5 мая в стране было зафиксировано максимальное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии - 1 114. Общее число случаев инфицирования в Японии превысило 628 тыс., более 10,7 тыс. человек умерли.