Экономика Турции показала квартальный рост на 5%

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Экономика Турции увеличилась на 5% в первом квартале 2017 года. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют данные Управления статистики Турции (TÜİK).

Отметим, что по итогам опроса Bloomberg, экономисты прогнозировали рост ВВП на 3,5%. В квартальном сравнении экономика страны выросла на 1,4%, что ниже среднего прогноза в 1,8%.

Напомним, что турецкая экономика в последнем квартале 2016 года выросла на 3,5% в годовом сравнении.