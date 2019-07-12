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EIB выделил Азербайджану 96 млн евро за последние 10 лет

​EIB выделил Азербайджану 96 млн евро за последние 10 лет

Европейский инвестиционный банк (EIB) выделил Азербайджану 96 млн евро за последние 10 лет.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в издании, опубликованном в рамках Первого инвестиционного форума по Восточному партнерству в Батуми.

Издание отмечает, что 25 млн евро из них направлено на финансирование проектов малого и среднего предпринимательства в Азербайджане. Финансовые ресурсы поддерживают развитие частного сектора, создание рабочих мест и повышение уровня жизни населения.

С 2009 года Азербайджан получил меньше всего средств от EIB среди стран Восточного партнерства, самая большая сумма была выделена Украине (5 529 млн евро).

В 2009-2018 годах 35% средств странам-участницам Восточного партнерства выделено на транспортную сферу, 31% - малому и среднему бизнесу.

С момента создания программы Восточного партнерства EIB выделил 8 800 млн евро на поддержку 96 проектов в регионе.

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