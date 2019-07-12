Европейский инвестиционный банк (EIB) выделил Азербайджану 96 млн евро за последние 10 лет.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в издании, опубликованном в рамках Первого инвестиционного форума по Восточному партнерству в Батуми.

Издание отмечает, что 25 млн евро из них направлено на финансирование проектов малого и среднего предпринимательства в Азербайджане. Финансовые ресурсы поддерживают развитие частного сектора, создание рабочих мест и повышение уровня жизни населения.

С 2009 года Азербайджан получил меньше всего средств от EIB среди стран Восточного партнерства, самая большая сумма была выделена Украине (5 529 млн евро).

В 2009-2018 годах 35% средств странам-участницам Восточного партнерства выделено на транспортную сферу, 31% - малому и среднему бизнесу.

С момента создания программы Восточного партнерства EIB выделил 8 800 млн евро на поддержку 96 проектов в регионе.