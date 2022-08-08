О нас

ЕЦБ активно скупает госбонды слабых экономик еврозоны

ЕЦБ активно скупает госбонды слабых экономик еврозоны Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел гособлигации наиболее уязвимых стран еврозоны на миллиарды евро, чтобы поддержать их в период экономической неопределенности и повышения процентных ставок.
Финансы
8 августа 2022 г. 16:28
ЕЦБ активно скупает госбонды слабых экономик еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел гособлигации наиболее уязвимых стран еврозоны на миллиарды евро, чтобы поддержать их в период экономической неопределенности и повышения процентных ставок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

ЕЦБ завершил программу экстренной скупки бондов в марте, однако продолжает реинвестировать получаемые от эмитентов средства, отмечает FT. В июне и июле регулятор влил в рынок госбондов Италии, Испании и Греции 17 млрд евро, при этом объем находящихся на балансе центробанка облигаций Германии, Франции и Нидерландов сократился на 18 млрд евро за счет истечения сроков их погашения.

Центробанк надеется не допустить увеличения разрыва между более и менее богатыми экономиками еврозоны. Опасения такого сценария привели к росту спреда между доходностью 10-летних госбондов Германии и Италии до 2,4 процентного пункта в июне, чего не наблюдалось с начала пандемии коронавируса, однако действия регулятора помогли сократить спред до порядка 2,1 п.п.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ECB pumping billions into weaker eurozone debt markets, says FT
Версия на азербайджанском языке Avropa Mərkəzi Bankı Aİ ölkələrinin dövlət istiqrazlarını aktiv şəkildə alır

Самое читаемое

Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi