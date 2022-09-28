ЕБРР: Высокие цены на энергоносители поддержат экономический рост в Азербайджане

Экономика Азербайджана, Армении и Грузии демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за последние годы.

Экономика Азербайджана, Армении и Грузии демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за последние годы.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном сегодня Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) докладе «Региональные экономические перспективы» (REP).

"Азербайджан извлекает выгоду из высоких уровней доходов от нефти и газа в результате повышения цен и увеличения доходов от экспорта, а также благодаря высоким показателям своего неэнергетического сектора.

Между тем, Армения и Грузия получают выгоду от притока российских предприятий и специалистов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), что способствует развитию сектора услуг в этих небольших странах", - отмечается в докладе.

Однако, как отмечает ЕБРР, устойчивый рост, зарегистрированный в регионе в 2022 году, замедлится в 2023 году. В отчете предупреждается, что текущий рост на Кавказе в основном обусловлен временными факторами, которые можно легко обратить вспять.

Для Азербайджана неопределенность связана с ценами на энергоносители, а также с инфляцией. Однако для Грузии риски обусловлены неопределенностью и значительной вероятностью внешних потрясений. В случае с Арменией они еще больше усугубляются тесными связями страны со все более изолированной российской экономикой.

Прогнозируется, что рост экономики Азербайджана в этом году составит 4,5%, а в следующем году он снизится до 2,5%. Прогнозируется, что в 2022 году экономика Грузии продемонстрирует рост на уровне 8% с замедлением до 5% в следующем году. Точно так же ожидаемый рост экономики Армении на 8% в этом году, вероятно, замедлится до 4% в 2023 году.

В течение первой половины 2022 года инфляция на Кавказе набрала обороты из-за новой волны роста цен на энергоносители и продукты питания. Центральные банки всех трех стран отреагировали повышением учетных ставок.

В настоящее время инфляция снизилась в среднем до 10%, что по-прежнему является высоким показателем, но значительно ниже среднего показателя в 16,5% по регионам операций ЕБРР в целом.

В Азербайджане высокие показатели неэнергетического сектора привели к росту на 6,2% за первые семь месяцев 2022 года. Рост цен на углеводороды почти удвоил экспортную выручку, что привело к большому профициту счета текущих операций и бюджета.

Ожидается, что высокие цены на энергоносители поддержат экономический рост в Азербайджане в ближайшей перспективе. Майский прогноз роста ВВП на уровне 4,5% в 2022 году и замедления до 2,5% в 2023 году остается без изменений.

В Грузии устойчивый рост на уровне 10,3% поддерживается за счет роста туризма, который почти достиг допандемического уровня, и увеличения денежных переводов (подкрепленного временным притоком российских предприятий и специалистов технологического сектора).

Эти тенденции помогли покрыть дефицит торгового баланса Грузии и способствовали повышению курса лари, что привело к увеличению валютных резервов. Ожидается, что рост продолжится, хотя и более медленными темпами в 8% в 2022 году, что остается значительно выше прогнозируемого ранее роста в 3%.

В следующем году в отчете ожидается, что эта тенденция снизится до 5%, что соответствует предыдущему прогнозу.

В Армении уверенное восстановление, наблюдавшееся в 2021 году, обеспечило сильный импульс роста в 2022 году, при этом экономический рост достиг 13,1% в период с января по июль. Как и в Грузии, прибытие многих людей и фирм из России привело к увеличению притока иностранцев на 113% и увеличению спроса на услуги.

Это помогло Армении финансировать увеличивающийся дефицит торгового баланса. Валютные резервы также увеличились на 20%, а обменный курс — на 18%. В отчете прогнозируется устойчивый рост на уровне 8% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в ​​4,5%. Ожидается, что замедление будет менее плавным, с вероятным падением до 4% в 2023 году. Однако последняя оценка роста на 2023 год по-прежнему превышает более ранний прогноз в 2,5%.

В целом ЕБРР прогнозирует рост производства в своих регионах на 2,3% в 2022 году. Хотя это повышение на 1,2 процентных пункта по сравнению с его майским прогнозом, банк предупреждает о снижении роста в 2023 году, пересматривая прогнозируемые показатели роста в сторону понижения на 1,7 процентных пунктов до 3%.

Прогнозы подвержены дальнейшим негативным рискам в случае эскалации войны на Украине.