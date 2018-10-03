ЕБРР вложит в проекты в странах Восточного партнерства 1,5-2 млрд евро в следующем году

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2019 году инвестировать в проекты в шести странах , входящих в программу "Восточное партнерство", 1,5-2 млрд евро.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил управляющий директор по финансовым институтам ЕБРР Франсис Малиж.

По его словам, речь идет о Азербайджане, Грузии, Армении, Украине, Беларуси, Молдове.

"В этот регион мы инвестируем 1,5-2 млрд евро в год. Сумма эта разнится от страны к стране и от года к году. Иногда мы инвестируем больше в Беларусь, меньше в Украину, больше в Азербайджан, меньше в Грузию. Это все зависит от проекта. Надеюсь, что такого рода масштаб сохранится и в будущем", - сказал Ф.Малиж.

Он добавил, что у ЕБРР нет жестко оговоренного плана инвестиций в каждую из этих стран. "Мы пытаемся найти проекты, которые достойны финансирования. Мы сначала находим сделку, которая была бы интересной, привлекательной. Если сделка привлекательная, то мы ее финансируем", - пояснил представитель ЕБРР.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.