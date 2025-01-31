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ЕБРР утвердил новую Стратегию сотрудничества с Азербайджаном

ЕБРР утвердил новую Стратегию сотрудничества с Азербайджаном 14:39
Финансы
31 января 2025 г. 15:17
ЕБРР утвердил новую Стратегию сотрудничества с Азербайджаном

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию сотрудничества с Азербайджаном на 2025-2030гг, определяющих приоритетные направления для инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Банк.

ЕБРР определил два ключевых приоритета для Азербайджана: содействие экономической диверсификации за счет укрепления конкурентоспособного и инклюзивного частного сектора, улучшения управления; и ускорение перехода к зеленой экономике и развитие регионального взаимодействия.

В рамках первого направления банк стремится снизить зависимость экономики Азербайджана от экспорта углеводородов, поддерживая частный сектор. Для этого ЕБРР окажет инвестиционную и консультационную поддержку малым и средним предприятиям в ненефтегазовых секторах, включая агробизнес, производство, сферу услуг, ИКТ и инфраструктуру.

Банк также будет уделять внимание расширению возможностей предприятий под руководством женщин и молодежи, поддержке инноваций через повышение конкурентоспособности и расширению экспортных возможностей, одновременно продолжая работать с государственными органами над укреплением корпоративного управления, проведением реформ в государственных предприятиях и улучшением общей деловой среды.

Второй приоритет включает помощь Азербайджану в раскрытии потенциала возобновляемой энергии. Банк в связи с этим продолжит поддерживать развитие проектов солнечной и ветровой энергетики, повышение энергоэффективности и устойчивость к изменению климата. Основой этих усилий станет укрепление энергетической сети Азербайджана и создание возможностей для экспорта возобновляемой энергии.

Кроме этого, ЕБРР поможет Азербайджану максимально эффективно использовать стратегическое географическое положение страны. Особое внимание будет уделено проектам, связанным со Средним коридором, а также инвестициям в устойчивые транспортные сети, цифровую связь и муниципальную инфраструктуру.

ЕБРР является одним из крупнейших институциональных инвесторов в Азербайджане. Инвестиции банка превысили 4 млрд евро в 195 проектов.

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Версия на английском языке EBRD approves new country strategy for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə yeni beşillik strategiyasını təsdiq edib

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