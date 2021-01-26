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ЕБРР расширил состав своих акционеров

ЕБРР расширил состав своих акционеров У ЕБРР в настоящее время 71 акционер
Финансы
26 января 2021 г. 20:10
ЕБРР расширил состав своих акционеров

Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердили нового члена этого финансового института — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕБРР.

Правительство ОАЭ подало заявку на членство в ЕБРР в сентябре, выразив желание внести свой вклад в деятельность банка. ЕБРР ведет операции в Южном и Восточном Средиземноморье с 2011 года, инвестируя в проекты в Египте, Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе, а также на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.

«Мы приветствуем вступление ОАЭ в наш банк и благодарим наших акционеров за их решение. ОАЭ — важный центр бизнеса и знаний, их членство принесет пользу многим странам, в которые ЕБРР инвестирует, и откроет новые возможности в наших регионах», — сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

У ЕБРР в настоящее время 71 акционер, представляющий 69 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов на 3,4 млрд евро для реализации 175 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 36 проектов, на которые было выделено 1,25 млрд евро.

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