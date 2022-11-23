ЕБРР одобрил предоставление Украине кредита на более чем 380 млн долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление Украине финансовой помощи в размере 384 млн долларов на поддержку деятельности предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление Украине финансовой помощи в размере 384 млн долларов на поддержку деятельности предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении банка со штаб-квартирой в Лондоне.

Отмечается, что финансовый пакет будет состоять из двух частей: непосредственно ЕБРР предоставит кредит на 310 млн долларов, еще 74 млн будут выделены в качестве гранта со стороны Нидерландов.