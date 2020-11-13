ЕБРР обновил экономический прогноз по Азербайджану

Согласно отчету, в 2021 году в Азербайджан будет экономический рост

В этом году реальный ВВП Азербайджана сократится на 3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

Согласно отчету, в 2021 году в Азербайджан будет экономический рост: "В 2021 году ожидается рост реального ВВП на 2,5%".

Отметим, что согласно отчету, опубликованному в ноябре 2019 года, в этом году в Азербайджане прогнозировался рост на 2,4%. Согласно отчету, опубликованному в мае, в этом году прогнозировался спад на 3%, а на следующий год - рост на 3%.