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ЕБРР обновил экономический прогноз по Азербайджану

ЕБРР обновил экономический прогноз по Азербайджану Согласно отчету, в 2021 году в Азербайджан будет экономический рост
Финансы
13 ноября 2020 г. 17:56
ЕБРР обновил экономический прогноз по Азербайджану

В этом году реальный ВВП Азербайджана сократится на 3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

Согласно отчету, в 2021 году в Азербайджан будет экономический рост: "В 2021 году ожидается рост реального ВВП на 2,5%".

Отметим, что согласно отчету, опубликованному в ноябре 2019 года, в этом году в Азербайджане прогнозировался рост на 2,4%. Согласно отчету, опубликованному в мае, в этом году прогнозировался спад на 3%, а на следующий год - рост на 3%.

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Версия на английском языке EBRD updates economic forecast for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycan üzrə iqtisadi proqnozunu yeniləyib

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