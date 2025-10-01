ЕБРР готов кредитовать напрямую города и коммунальные предприятия в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов перейти от кредитования правительства Азербайджана к финансированию городов или коммунальных предприятий напрямую.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель инициативы "Умные города" ЕБРР Лин О`Грейди в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

Как подчеркнула она, в основе городской программы ЕБРР лежит инициатива "Зеленые города", которая опирается на три ключевых направления.

"Первое направление - поддержка подготовки и планирования проектов. Мы разрабатываем долгосрочные стратегические планы, которые определяют инвестиционные потребности города, включая меры по смягчению последствий изменения климата и повышению устойчивости. При этом ЕБРР берет на себя финансирование отдельных элементов этих планов", - отметила Л. О`Грейди.

Второе направление, по ее словам, связано с финансированием.

"Наш подход основан на гибкости. Мы учитываем, что условия в странах и городах различаются. Где-то мы кредитуем государство, как в Азербайджане, где-то - непосредственно город или частные компании. Также используем фондовый рынок. Кроме того, мы применяем смешанное финансирование, снижая риски и делая инвестиции более привлекательными. Это могут быть гранты, льготные кредиты ниже рыночной ставки или гарантии", - пояснила она.

Третье направление, по словам Л. О`Грейди, связано с развитием потенциала.

"В конечном счете мы хотим, чтобы города и коммунальные предприятия могли стоять на собственных ногах. В Гяндже, например, мы реализовали корпоративный план развития, который помогает предприятию укрепить баланс и повысить эффективность. В подходящих условиях мы готовы переходить от кредитования правительства к финансированию городов или коммунальных предприятий напрямую", - подчеркнула глава инициативы.