ЕБРР: Крупные активы SOFAZ смягчат воздействие внешних шоков на экономику

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП Азербайджана в 2020 году составит 3% из-за «двойного удара» в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть. В 2021 году рост ВВП Азербайджана составит 3%.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в среду докладе базирующегося в Лондоне банка о региональных экономических перспективах.

В предыдущем (в ноябре прошлого года) докладе ЕБРР прогнозировал рост ВВП Азербайджана на 2020 год на уровне 2,4%.

Как отмечается в докладе ЕБРР, темпы роста ВВП Азербайджана в 2019 году составили 2,2%, что было обусловлено ростом ненефтяного сектора на 3,6%: "Сельское хозяйство и услуги также показали положительную динамику. Низкая инфляция на уровне ниже 3% позволила Центральному банку продолжить снижение учетной ставки до 7,25% на конец января 2020 года. Однако недавнее снижение цен на нефть ударит по экономике Азербайджана в 2020 году, так как углеводородный сектор генерирует более трети ВВП, примерно две трети государственных доходов и 90% экспортных поступлений".

Согласно отчету, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в марте продал местным банкам почти 2 млрд долларов США на фоне растущего спроса на иностранную валюту: "Давление на валюту ослабло в апреле. В попытке повысить доверие к банковскому сектору, правительство продлило сроки полного страхования вкладов физических лиц до начала декабря 2020 года. Обменный курс на сегодняшний день остается стабильным. Крупные активы SOFAZ (примерно 90% ВВП) продолжат смягчать воздействие на экономику внешних шоков. Тем не менее, длительный период низких цен на нефть и слабого мирового спроса может вызвать серьезный дисбаланс в экономике. На фоне этого мы ожидаем, что экономика Азербайджана сократится на 3% в 2020 году, а в 2021 году вернется к росту на уровне 3%".

Также ЕБРР прогнозирует, что падение ВВП стран, в которых реализуются его программы, составит 3,5% в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса нового типа, а в 2021 году экономики вернутся к росту на уровне 4,8%.

Сокращение ВВП в 2020 году прогнозируется в каждой из этих стран (за исключением Египта, Туркмении и Узбекистана, где по итогам года ожидается экономический рост на уровне 0,5%, 1% и 1,5% соответственно).

«Кризис оказался крайне серьезным ударом, а его преодоление будет не менее сложным. Это момент не для того, чтобы прибегать к политике экономического изоляционизма и протекционизма, а для того, чтобы обеспечить для всех лучшее будущее, сохраняя международную приверженность ведению свободной торговли, борьбе с изменением климата и экономическому сотрудничеству», — заявила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

Прогноз ЕБРР предполагает, что вызванный пандемией кризис окажет умеренное влияние на долгосрочную траекторию изменения объемов экономического производства. Уже в III квартале 2020 года ЕБРР ожидает возобновления экономического роста в странах региона. При этом в докладе отмечается, что «потенциально возможны существенные долгосрочные экономические, политические и социальные последствия» пандемии.

Список регионов, в которых сегодня активно работает ЕБРР, включает страны от Центральной Европы до Центральной Азии, страны Южного и Восточного Средиземноморья, Западный берег Иордана и Газу. Единственным членом банка, который вышел из числа стран операций и больше не получает инвестиций ЕБРР, является Чехия.