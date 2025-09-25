ЕБРР: Азербайджан обладает сильными фискальными и внешними буферами

Фискальные и внешние буферы Азербайджана остаются сильными.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы".

"Профицит госбюджета в первом полугодии 2025 года составил 4,4% ВВП. Стратегические валютные резервы (включая активы Госнефтефонда) достигли 78,8 млрд долларов США к середине 2025 года. В результате в июне 2025 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Азербайджана до уровня "Baa3", отметив финансовую устойчивость страны", - указывает ЕБРР

По данным банка, среднегодовая инфляция в Азербайджане выросла с 2,2% на конец 2024 года до 5,6% на конец августа 2025 года из-за роста цен на продовольствие и услуги.

"В июле 2025 года Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 7%, несмотря на то, что инфляция находится близко к верхней границе целевого диапазона 4% (±2)", - подчеркивает ЕБРР.