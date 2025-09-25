Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    ЕБРР: Азербайджан обладает сильными фискальными и внешними буферами

    Финансы
    • 25 сентября, 2025
    • 09:00
    ЕБРР: Азербайджан обладает сильными фискальными и внешними буферами

    Фискальные и внешние буферы Азербайджана остаются сильными.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы".

    "Профицит госбюджета в первом полугодии 2025 года составил 4,4% ВВП. Стратегические валютные резервы (включая активы Госнефтефонда) достигли 78,8 млрд долларов США к середине 2025 года. В результате в июне 2025 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Азербайджана до уровня "Baa3", отметив финансовую устойчивость страны", - указывает ЕБРР

    По данным банка, среднегодовая инфляция в Азербайджане выросла с 2,2% на конец 2024 года до 5,6% на конец августа 2025 года из-за роста цен на продовольствие и услуги.

    "В июле 2025 года Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 7%, несмотря на то, что инфляция находится близко к верхней границе целевого диапазона 4% (±2)", - подчеркивает ЕБРР.

    ГНФАР инфляция финансовая устойчивость ЕБРР
    EBRD: Azərbaycanın güclü fiskal və xarici buferləri var
    EBRD: Azerbaijan has strong fiscal, external buffers

    Последние новости

    09:42
    Фото

    В Масазыре обнаружены 13 гранат и другие боеприпасы

    Происшествия
    09:39

    Послы ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 26 сентября

    Другие страны
    09:38

    ВБ: Азербайджану, Грузии и Турции необходимо обсудить гармонизацию перетока электроэнергии

    Энергетика
    09:32

    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчину

    Происшествия
    09:25

    На Шри-Ланке при падении канатной дороги погибли семь буддийских монахов

    Другие страны
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)

    Финансы
    09:15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2025)

    Финансы
    09:03

    ЕБРР: Рост экономики Азербайджана в 2026 году составит 2,5%

    Финансы
    09:00

    ЕБРР: Азербайджан обладает сильными фискальными и внешними буферами

    Финансы
    Лента новостей