​EBRD: В этом году ожидается спад экономики Азербайджана на 3%

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В 2017 году прогнозируется рост экономики Азербайджана на один процент.
Как передает Report, об этом говорится в обновленном отчете Regional Economic Prospects Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).
Согласно отчету, в 2016 году ожидается спад экономики Азербайджана на 3%: "В этом году экономика снизилась уже на 5,5%".
Напомним, что в обнародованном в ноябре 2015 года отчете Regional Economic Prospects прогнозировался рост экономики Азербайджана в 2016 году на 2,5%.
Tural İbadlıАвтор новости