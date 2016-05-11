​EBRD: В этом году ожидается спад экономики Азербайджана на 3%

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В 2017 году прогнозируется рост экономики Азербайджана на один процент.

Как передает Report, об этом говорится в обновленном отчете Regional Economic Prospects Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

Согласно отчету, в 2016 году ожидается спад экономики Азербайджана на 3%: "В этом году экономика снизилась уже на 5,5%".

Напомним, что в обнародованном в ноябре 2015 года отчете Regional Economic Prospects прогнозировался рост экономики Азербайджана в 2016 году на 2,5%.