​EBRD проведет ежегодное собрание в Грузии

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ 16-17 февраля в Тбилиси (Грузия) пройдет 3-й ежегодный саммит по инфраструктуре и новой энергетике Южного Кавказа.

Как сообщает Report со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), на мероприятии ожидается участие более 250 местных и иностранных гостей, в том числе руководителей международных финансовых институтов, предпринимателей, банкиров.

EBRD на саммите представят главный консультант по России, Кавказу и Центральной Азии Давид Манагадзе, директор Ассоциации муниципальной и экологической инфраструктуры Катарина Бьорлин Хансен.