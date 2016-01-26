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    ​EBRD проведет ежегодное собрание в Грузии

    На мероприятии ожидается участие более 250 местных и иностранных гостей

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ 16-17 февраля в Тбилиси (Грузия) пройдет 3-й ежегодный саммит по инфраструктуре и новой энергетике Южного Кавказа

    Как сообщает Report со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), на мероприятии ожидается участие более 250 местных и иностранных гостей, в том числе руководителей международных финансовых институтов, предпринимателей, банкиров.

    EBRD на саммите представят главный консультант по России, Кавказу и Центральной Азии Давид Манагадзе, директор Ассоциации муниципальной и экологической инфраструктуры Катарина Бьорлин Хансен. 

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