EBRD признал AccessBank самым активным банком-эмитентом

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ AccessBank признан самым активным банком-эмитентом в сфере торгового финансирования в Азербайджане за 2016 год в рамках Программы содействия развитию торговли (The Trade Facilitation Programme, TFP) Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

Об этом сообщили Report из банка.

Награда была присуждена на торжественной церемонии, прошедшей 9 мая 2017 года в Никосии во время ежегодного собрания и бизнес-форума EBRD.

"Мы очень горды получить столь почетную награду от такой крупной международной организации как EBRD. Это еще раз подтверждает, что AccessBank успешно реализовывает свою миссию по поддержке местного предпринимательства, важной частью которой является финансирование внешнеторговых операций. В рамках дальнейшего развития корпоративного банкинга, Банк планирует расширить спектр предоставляемых корпоративных продуктов и услуг и еще более увеличить объем операций по торговому финансированию", - прокомментировал получение награды председатель правления AccessBank Рольф Рейхардт.

Программа содействия развитию торговли действует с 1999-го года и в настоящее время насчитывает свыше 100 банков-эмитентов в 28 странах с общим объемом операций более 15 млрд евро. Напомним, что EBRD является одним из стратегических акционеров AccessBank и владеет 20% акций в уставном капитале.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.