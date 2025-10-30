ЕАБР: Объем одобренных несуверенных операций в Азербайджане с 2008 по 2025 год превысил $2,6 млрд

По состоянию на конец третьего квартала 2025 года объем одобренных несуверенных операций международных финансовых институтов (МФИ) в Азербайджане составил 2,671 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Евразийский банк развития (ЕАБР), на долю 2025 года приходится 61,7 млн долларов, а оставшаяся часть - на период с 2008 по 2024 годы. За этот период было реализовано 110 проектов, из которых 51 остается активным.

Согласно отчету, крупнейшими инвесторами выступают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 875,3 млн долларов, Азиатский банк развития (АБР) - 790,5 млн долларов,Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) - 278,9 млн долларов.

В числе других активных институтов - Международная финансовая корпорация (IFC) с объемом 209 млн долларов, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - 170 млн долларов, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - 119,2 млн долларов, Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) - 116,2 млн долларов и Фонд ОПЕК - 111,9 млн долларов. Наиболее значимые направления финансирования включают финансовый сектор - 973,4 млн долларов, промышленность - 894,8 млн долларов, возобновляемые источники энергии - 675,4 млн долларов.

В отчете отмечается, что среднегодовой объем финансирования в Азербайджане увеличился в 2,6 раза - с 108 млн долларов в 2008-2010 годах до 280 млн долларов в 2022-2024 годах.

По оценке ЕАБР, общий объем одобренного несуверенного финансирования МФИ в странах Южного Кавказа - Азербайджане, Армении и Грузии - за период 2008-2024 годов достиг 11,3 млрд долларов.

"Доля стран Южного Кавказа в общем объеме несуверенных операций МФИ в Евразийском регионе увеличилась с 9% в 2008-2010 годах до 20% в 2022-2024 годах. Средний объем финансирования в регионе вырос с 0,4 млрд до 1,1 млрд долларов. Основные отрасли финансирования соответствуют приоритетам МФИ в Центральной Азии - энергетике и финансовому сектору", - отмечается в документе.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что динамика привлеченных инвестиций МФИ в странах Южного Кавказа остается ниже, чем в Центральной Азии. Это объясняется различиями в масштабах экономик, меньшим инвестиционным потенциалом и ограниченной региональной связанностью.