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    Джахангир Гаджиев подал в отставку с поста Председателя правления Международного банка Азербайджана

    Исполнение обязанностей председателя правления МБА временно поручено Эмилю Мустафаеву

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев подал в отставку по состоянию здоровья. Как сообщает Report со ссылкой на сайт МБА, заявление Дж.Гаджиева было удовлетворено в ходе сегодняшнего заседании Наблюдательного совета банка.

    Исполнение обязанностей председателя правления МБА временно поручено первому зампреду Эмилю Мустафаеву.

    В ходе заседания Министерство финансов, представляющее правительство Азербайджана в банке, выразило готовность и в будущем полностью поддерживать развитие МБА, являющегося крупнейшим банком страны.

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