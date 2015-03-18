Джахангир Гаджиев подал в отставку с поста Председателя правления Международного банка Азербайджана

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев подал в отставку по состоянию здоровья. Как сообщает Report со ссылкой на сайт МБА, заявление Дж.Гаджиева было удовлетворено в ходе сегодняшнего заседании Наблюдательного совета банка.

Исполнение обязанностей председателя правления МБА временно поручено первому зампреду Эмилю Мустафаеву.

В ходе заседания Министерство финансов, представляющее правительство Азербайджана в банке, выразило готовность и в будущем полностью поддерживать развитие МБА, являющегося крупнейшим банком страны.