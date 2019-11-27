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Dow Jones обновил свой рекорд

Dow Jones обновил свой рекорд

Промышленный индекс Dow Jones достиг отметки 28121,68 пункта.

Как передает Report, oб этом свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что этот индекс вырос на 0,20%.

Как известно, ранее в ноябре 2019 года Dow Jones превысил показатель 28000 пунктов. Рост индекса составил 0,80%. Тогда он достиг 28,004 пункта.

Как отмечает Fox Business, во вторник, 26 ноября, акции закрылись на рекордных максимумах, чему способствовала серия положительных розничных доходов, а также новый рекорд для компании Disney и позитивные события на фоне торговых переговоров между США и Китаем.

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