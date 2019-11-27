Dow Jones обновил свой рекорд

Промышленный индекс Dow Jones достиг отметки 28121,68 пункта.

Как передает Report, oб этом свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что этот индекс вырос на 0,20%.

Как известно, ранее в ноябре 2019 года Dow Jones превысил показатель 28000 пунктов. Рост индекса составил 0,80%. Тогда он достиг 28,004 пункта.

Как отмечает Fox Business, во вторник, 26 ноября, акции закрылись на рекордных максимумах, чему способствовала серия положительных розничных доходов, а также новый рекорд для компании Disney и позитивные события на фоне торговых переговоров между США и Китаем.