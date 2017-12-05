Dow Jones достиг рекорда, однако NASDAQ потерял больше 1%

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Индексы основных американских фондовых бирж завершили понедельник в основном в минусе, несмотря на новости об одобрении сенатом США налоговой реформы, однако Dow Jones достиг рекорда.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24%, до 24290,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,11%, до 2639,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 1,05%, до 6775,37 пункта.