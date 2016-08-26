Доля закрытого банка в MilliKart продается в 6 раз дешевле номинальной стоимости

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ ОАО Debutbank, находящийся в процессе ликвидации, выставил на продажу 2,4%-ную долю в процессинговом центре ООО MilliKart всего за 20 тыс. манатов.

Об этом сообщил Report источник в банковском секторе.

По его словам, хотя акции продаются по цене в 6 раз ниже номинальной стоимости, желающих приобрести их пока нет: "Эта сумма установлена по решению суда. Однако даже за эти деньги нет желающих стать соучредителями MilliKart. Если так пойдет дальше, через несколько месяцев сумма опять снизится".

Напомним, что Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию Debutbank в конце 2010 года. Согласно законодательству Азербайджана, закрытые банки не могут иметь долю в капитале других юридических лиц. Таким образом, ликвидатор Debutbank принял решение о продаже его доли в MilliKart.