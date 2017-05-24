Доля SOCAR в бюджетных поступлениях государственных налогоплательщиков достигла 66%

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Налоговые и другие обязательные выплаты Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) составили 65,6% бюджетных поступлений государственных налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по годовому отчету об исполнении бюджета и законопроекту "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2016 год".

Согласно отчету, прогноз по этому источнику в объеме 1 240,0 млн манатов исполнен на 101,0%, таким образом, в бюджет перечислено 1 252,393 млн манатов.

За отчетный период задолженности компании в госбюджет сократились на 60,2 тыс. манатов или 88% - до 8,2 тыс. манатов (по "Азеригаз"). Объем сверхплатежей увеличился на 10,815 млн манатов или 7,6% - до 153,477 млн манатов.