Доля правительства в МБА превысила 91%

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Увеличение уставного капитала Международного банка Азербайджана (МБА) на 600 млн манатов или 93,56% привело к изменению долевого распределения акционеров банка.

Как сообщает Report, все 2 222 222 223 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 27 гяпиков, выпущенных в целях повышения уставного капитала, приобрело министерство финансов. Андеррайтером сделки стала инвестиционная компания Unicapital. Таким образом, доля министерства в МБА возросла с 54,96% до 76,73%.

В то же время, доля небанковской кредитной организации ЗАО Aqrarkredit, управляющей проблемными активами банка, сократилась с 28,18% до 14,56%, 12 негосударственных учреждений и 1 761 физического лица – с 16,86% до 8,71%. С учетом того, что 100% акций Aqrarkredit принадлежат правительству Азербайджана, доля государства в МБА возросла до 91,29%.

Напомним, что МБА основан в 1992 году. Сейчас уставный капитал банка равен 1 241,287 млн маната.