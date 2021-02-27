Доля азербайджанских госбанков в кредитовании снизилась

На 1 февраля этого года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 14 587,2 млн манатов.

На 1 февраля этого года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 14 587,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,4% больше, чем на 1 января и на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,

На долю частных банков пришлось 11 424,4 млн манатов или 78,3% кредитных вложений. Это на 9,2% меньше, чем годом ранее.

Кредитование государственных банков на отчетную дату составило 2 789,4 млн манатов. Это на 10,1% больше, чем год назад. За отчетный период удельный вес государственных банков в кредитовании вырос с 16,3% до 19,1%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НКО) на конец января составили 373,4 млн манатов, что на 6% меньше, чем годом ранее. В течение года удельный вес НКО в кредитовании сохранился на уровне 2,6%.