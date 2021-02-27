О нас
Report Georgia
Аудио новости

Доля азербайджанских госбанков в кредитовании снизилась

Доля азербайджанских госбанков в кредитовании снизилась На 1 февраля этого года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 14 587,2 млн манатов.
Финансы
27 февраля 2021 г. 17:03
Доля азербайджанских госбанков в кредитовании снизилась

На 1 февраля этого года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 14 587,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,4% больше, чем на 1 января и на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,

На долю частных банков пришлось 11 424,4 млн манатов или 78,3% кредитных вложений. Это на 9,2% меньше, чем годом ранее.

Кредитование государственных банков на отчетную дату составило 2 789,4 млн манатов. Это на 10,1% больше, чем год назад. За отчетный период удельный вес государственных банков в кредитовании вырос с 16,3% до 19,1%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НКО) на конец января составили 373,4 млн манатов, что на 6% меньше, чем годом ранее. В течение года удельный вес НКО в кредитовании сохранился на уровне 2,6%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət banklarının kredit qoyuluşunda payı azalıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Чистые иностранные активы банков Азербайджана выросли
Чистые иностранные активы банков Азербайджана выросли
27 февраля 2021 г. 13:03
Скорость обращения маната возросла
Скорость обращения маната возросла
27 февраля 2021 г. 11:59
Эффективные курсы маната возросли
Эффективные курсы маната возросли
27 февраля 2021 г. 11:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2021)
27 февраля 2021 г. 10:26
Золото дешевеет из-за роста курса доллара
Золото дешевеет из-за роста курса доллара
26 февраля 2021 г. 19:51
JP Morgan посоветовал вкладывать в биткоин до 1% портфеля
JP Morgan посоветовал вкладывать в биткоин до 1% портфеля
26 февраля 2021 г. 17:05
S&P: Muganbank сможет поддерживать достаточную ликвидность в 2021 году
S&P: Muganbank сможет поддерживать достаточную ликвидность в 2021 году
26 февраля 2021 г. 16:07
IISS: Оборонные расходы в мире за 2020 год возросли на 4%
IISS: Оборонные расходы в мире за 2020 год возросли на 4%
26 февраля 2021 г. 15:12
Биткоин подешевел до 44,5 тыс. долларов
Биткоин подешевел до 44,5 тыс. долларов
26 февраля 2021 г. 13:22
Экономика Грузии сократилась примерно на 12% в январе
Экономика Грузии сократилась примерно на 12% в январе
26 февраля 2021 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi