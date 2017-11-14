Доллар в Венесуэле подорожал в 18 раз

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Курс наличного доллара в Венесуэле увеличился в 18 раз с начала этого года и достиг 55 000 боливаров. Как сообщает Report, только за последнюю неделю доллар подорожал на 20%.

Доллар растет на фоне падения добычи нефти в Венесуэле, и без того переживающей экономический кризис. Так, ежесуточная добыча нефти в стране опустилась ниже 2 млн баррелей впервые за 28 лет. Следует отметить, что добыча нефти в Венесуэле в октябре в месячном сравнении снизилась на 130 тыс. баррелей в сутки или на 6,25%, до 1,95 млн. По сравнению с 2015 годом, добыча сократилась на 700 тыс. баррелей или на 26%.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 25 августа подписал распоряжение о введении финансовых санкций в отношении Венесуэлы. Несколько дней назад Венесуэла согласовала с Россией вопрос реструктуризации своего долга в 1 млрд долларов.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Венесуэле на уровне 653% в этом году и 2 350% в 2018 году.