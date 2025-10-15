Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Доллар подешевел на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

    Финансы
    • 15 октября, 2025
    • 09:15
    Доллар подешевел на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

    Стоимость доллара снизилась утром к другим мировым валютам, аналитики ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США проведения мягкой денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Курс евро к доллару вырос до $1,1619 с $1,1608 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опустился до 151,24 иены с уровня прошлого закрытия в 151,85 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,16%, до 98,9 пункта.

    Традиционно стоимость нацвалюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается при мягкой.

    По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. 95,7% аналитиков ждут дальнейшего понижения базовой ставки в октябре на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%.

    ФРС США курс доллара курс валют денежно-кредитная политика

    Последние новости

    09:22

    Депозитный портфель AFB Bank сократился на 8%

    Финансы
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2025)

    Финансы
    09:15

    Доллар подешевел на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

    Финансы
    09:07

    Акции Гонконгской биржи продемонстрировали рост после недельного падения

    Финансы
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2025)

    Финансы
    08:57

    Израиль откроет пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом

    Другие страны
    08:27

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:10
    Фото

    Заместитель председателя MHP Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США

    Другие страны
    07:48

    Трамп сегодня проведет пресс-конференцию с директором ФБР

    Другие страны
    Лента новостей