Доллар подешевел на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

Стоимость доллара снизилась утром к другим мировым валютам, аналитики ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США проведения мягкой денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до $1,1619 с $1,1608 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опустился до 151,24 иены с уровня прошлого закрытия в 151,85 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,16%, до 98,9 пункта.

Традиционно стоимость нацвалюты растет при жесткой денежно-кредитной политике и снижается при мягкой.

По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые с конца прошлого года понизила ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. 95,7% аналитиков ждут дальнейшего понижения базовой ставки в октябре на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4%.